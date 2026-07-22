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- Украина
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В Офисе президента объяснили, почему Зеленский выбрал Драпатого
Михаил Подоляк пояснил, что назначение Михаила Драпатого должно обеспечить максимальную координацию всех институтов для усиления давления на Россию.
Советник руководителя Офиса президента Михаил Подоляк прокомментировал кадровые изменения в военном руководстве, заявив, что они направлены на усиление взаимодействия между всеми отвечающими за оборону страны структурами.
Об этом сказал Михаил Подоляк в эфире «Мы — Украина».
По его словам, в условиях войны ключевое значение имеют быстрота принятия решений, эффективная координация и отсутствие внутренних конфликтов между институтами.
«Президенту нужна максимальная синергия всех институтов, которые будут отвечать за то, что дальше будет делать Украина в этой войне», — сказал Подоляк.
Он подчеркнул, что именно слаженная работа военного и политического руководства должна обеспечить более эффективное выполнение задач на фронте и реализацию стратегических решений.
«Синергия, скорость и неконфликтность — это ключи войны», — отметил советник руководителя Офиса президента.
По мнению Подоляка, такая модель взаимодействия позволит Украине наращивать давление на Россию и создавать условия, при которых Кремль вынужден будет прекратить активную фазу боевых действий.
«Именно такое взаимодействие должно помочь Украине более эффективно усиливать удары по России и принуждать ее к прекращению активной фазы войны», — подчеркнул он.
Ранее президент Украины Владимир Зеленский объявил о кадровых изменениях в военном руководстве, назначив генерал-майора Михаила Драпатого на должность главнокомандующего Вооруженными силами Украины.