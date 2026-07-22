В Офисе президента объяснили, почему Зеленский выбрал Драпатого

В ОП объяснили назначение Драпатого / © Офис президента Украины

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Советник руководителя Офиса президента Михаил Подоляк прокомментировал кадровые изменения в военном руководстве, заявив, что они направлены на усиление взаимодействия между всеми отвечающими за оборону страны структурами.

Об этом сказал Михаил Подоляк в эфире «Мы — Украина».

По его словам, в условиях войны ключевое значение имеют быстрота принятия решений, эффективная координация и отсутствие внутренних конфликтов между институтами.

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«Президенту нужна максимальная синергия всех институтов, которые будут отвечать за то, что дальше будет делать Украина в этой войне», — сказал Подоляк.

Он подчеркнул, что именно слаженная работа военного и политического руководства должна обеспечить более эффективное выполнение задач на фронте и реализацию стратегических решений.

«Синергия, скорость и неконфликтность — это ключи войны», — отметил советник руководителя Офиса президента.

По мнению Подоляка, такая модель взаимодействия позволит Украине наращивать давление на Россию и создавать условия, при которых Кремль вынужден будет прекратить активную фазу боевых действий.

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«Именно такое взаимодействие должно помочь Украине более эффективно усиливать удары по России и принуждать ее к прекращению активной фазы войны», — подчеркнул он.

Ранее президент Украины Владимир Зеленский объявил о кадровых изменениях в военном руководстве, назначив генерал-майора Михаила Драпатого на должность главнокомандующего Вооруженными силами Украины.

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