В Офисе президента объяснили заявление Стефанчука о возможности проведения выборов во время войны

В Офисе президента Украины прокомментировали недавнее заявление главы Верховной Рады Руслана Стефанчука о проведении выборов во время войны.

Об этом высказался советник главы Офиса президента Украины Михаил Подоляк в эфире телемарафона 25 октября.

"Во-первых, господин Стефанчук как спикер парламента публично инициировал дискуссию, насколько мы можем провести эти выборы с учетом всех проблем", — отметил Подоляк.

В частности, советник главы ОП подчеркнул, что Стефанчук на фоне высказывания о других странах говорил о готовности Украины рассмотреть видение этих государств.

"Любая страна может сказать свою позицию относительно того, нужно ли продлевать срок пребывания во власти людей, избранных до начала войны и каденция которых уже завершилась во время войны. Можно ли в принципе проводить эти выборы с учетом этих позиций..." деньги, безопасность", — объяснил Подоляк.

Он подчеркнул, что Украина должна учитывать отношения на глобальном рынке со странами, которые, в частности, оказывают финансовую и военную поддержку.

Советник главы Офиса президента подчеркнул, что решение о проведении выборов "будет принято исключительно народом Украины".

"Готов ли народ идти на то, чтобы вносить определенные изменения в законодательство и проводить избирательные процедуры, не готов ли с учетом, что изначально нужно решить вопросы войны и мира", — добавил он.

Подоляк назвал этот процесс "нормальной демократической дискуссией".

"Это нормально, когда в обществе публично, в том числе на внутреннем рынке… и с партнерами проговаривается, насколько важна та или иная форма легитимности, можно ли эту легитимность перенести на определенный срок пока идет война", — высказался советник главы ОП.

Напомним, накануне председатель Верховной Рады Руслан Стефанчук отметил, что для проведения выборов во время войны в Украине необходимо решить не менее пяти проблемных вопросов. Он отметил, что в демократических странах очень важно проводить выборы во избежание "застоя" во власти.

В то же время, по словам Стефанчука, необходимо решить такие проблемные вопросы, как обеспечение прав на голосование для военнослужащих, а также участие украинских беженцев, финансирование выборов и тому подобное.

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