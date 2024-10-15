В Офисе президента предупредили о появлении новой глобальной угрозы для Запада

В экспертной среде быстро распространяется аббревиатура CRINK. Ею обозначают "стратегический агрессивный картель", в котором юридически присутствует Россия, Иран и Северная Корея. А фактически и неформально еще некоторые страны с богатыми ресурсами. Он (картель) выступает как новая глобальная угроза для Запада, которой в прошлом были страны Оси и Варшавского договора.

Подробности об этом рассказал советник ОП Михаил Подоляк в Сети.

По его словам, война в Украине выявила военную и промышленную несостоятельность России, заставив соучастников оказывать ей значительную помощь.

"Это сплотило союз, что от создания региональных угроз (Восточная Европа, Ближний Восток, Тихоокеанский регион) перешел к атакам на мировой порядок. Когда-то вообще немыслимо, сегодня такое нападение приближается из-за обмена ракетными, авиационными и подводными технологиями внутри CRINK", — отметил советник. ОП.

В то же время Украина, героически сдерживая России, не имеет ресурсов для противостояния всему союзу.

"Это же вообще нонсенс. За нас вроде бы западный мир, на бумаге мощнее по каждому параметру. Но CRINK просто быстрее и циничнее, прежде быстрее в гонках по ступенькам эскалации и цинично в сознательном уничтожении международного права и ограничительных конвенций., поощряя противников к более радикальным действиям", — убежден Подоляк.

Он считает, что именно отсутствие реакции на массовые поставки "шахедов" из Ирана подтолкнуло РФ к покупке иранских баллистических ракет. КНДР прошла безнаказанная продажа россиянам ракет, миллионов снарядов, и теперь диктатор Ким поставляет диктатору Путину живую силу.

"Очевидно, что Украина не дождется открытия союзниками «второго фронта». Но мы можем рассчитывать хотя бы на усиление торговых санкций. Россия и Иран существенно зависят от экспорта энергоносителей, некоторые другие страны – от их импорта, и в этом сражении можно победить, не произведя ни одного выстрела", — резюмировал Подоляк.

Напомним, в Украине ожидают тяжелую зиму из-за усиления российских атак и снижения поддержки США – WSJ.

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