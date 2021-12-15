В Офисе президента приняли присягу слуги Фемиды, которых Зеленский призвал возобновить доверие к суду

Зеленский принял участие в торжественной церемонии принесения присяги новоназначенными судьями.

Новые судьи – старая присяга. В Офисе президента Владимир Зеленский торжественно поздравил новоназначенных слуг Фемиды.

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Об этом рассказали в эфире ТСН.Ранок 15 декабря.

В Украине идет судебная реформа. Она необходима, отметил глава государства, чтобы возобновить доверие к судебной ветви власти. Среди тех, кто принял присягу, многие судьи дела и приговоры которых до сих пор не вызывали сомнения, отметил Зеленский. И призвал чтобы слова присяги они не забывали и дальше.

"Возобновление доверия – это сложный процесс. И у меня большие надежды, что все эти обновления в судебной власти нашего государства принесут результат, нет, давайте поставим точку, принесут результат!", — заявил президент.

Напомним, 15 декабря в Украине празднуют День работников суда.