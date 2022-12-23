В Офисе президента призывают украинцев не реагировать на российские вбросы о "наступлении из Беларуси"

Украинцев призывают черпать информацию только из официальных источников, ведь российская пропаганда в очередной раз распространяет в украинском медиапространстве сообщение о якобы наступлении из Беларуси.

Об этом сообщила советница руководителя Офиса президента Дарья Заривна.

"Одна из самых любимых тем российской пропаганды — "вторжение из беларуси" снова вбрасывается в наше медийное пространство. К тому же, вбросы делают через откровенно зашкваренных персонажей, параллельно запуская слухи через мессенджеры в стиле "мой знакомый военный сказал". Ответ на такое может быть короткая – это готовность наших Сил обороны", – отметила Заривна в Telegram.

Она посоветовала слушать только официальных представителей ведомств.

"Враг хочет влиять на ваши нервы в канун праздничных дней, не надо давать ему шансов на успех", — написала она.

Угроза из Беларуси

20 декабря в соцсетях появилась информация о том, что российские оккупанты перевозят танки, грузовики и свой личный состав с белорусских полигонов в северной и центральной частях страны, где они дислоцировались, на юг – ближе к границе с Украиной.

Представитель Государственной пограничной службы Андрей Демченко сообщил, что украинские пограничники не фиксируют резкого увеличения военной техники и оккупантов на украинско-белорусской границе. Ситуация там остается контролируемой, а граница максимально усилена.

Командующий Объединенными силами ВСУ генерал-лейтенант Сергей Наев проинформировал, что уровень военной угрозы со стороны Беларуси растет. Но ВСУ следят за ситуацией и принимают необходимые меры.

В то же время, министр обороны Алексей Резников отметил, что риск участия военнослужащих вооруженных сил Беларуси в повторной попытке наступления на Украину этой зимой существует. Однако это не в интересах руководства республики.

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