В Офисе президента прокомментировали вручение повесток в тренажерных залах

Советник главы офиса президента Михаил Подоляк прокомментировал видео с вручением повесток в тренажерных залах, которые стали часто появляться в интернете.

Он заявил, что продолжение мобилизации будет тяжелым, поэтому государственные органы работают над новой программой, информирует УНИАН.

По словам Подоляка, государство "должно работать с людьми, не очень понимающими, что такое война и к чему такая война может привести".

"Вы хотите жить в свободном государстве, где вы можете вести себя как вы хотите, и не хотите при этом выступать в защиту этих прав, которые вам нравятся. Россия, когда сюда придет, все эти люди будут выглядеть несколько иначе: они не будут ходить себе спокойно по улицам, не будут вести себя так, как будто ничего не происходит", — добавил Подоляк.

Он отметил, что сейчас готовится программа, которая изменит мобилизацию и рекрутинг людей на войну. По его словам, будут четко определены функции, которые должно брать на себя государство и как работать с людьми.

Напомним, ранее сообщалось, что в Закарпатском областном ТЦК и СП прокомментировали рейд с повестками в оздоровительно-рекреационном комплексе "Косино" и городах области.

Кроме того, мы ранее информировали, что в Украине готовят шокирующие каждого громкие нововведения.

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