В Офисе Президента проконтролируют, как медикам в регионах выплачивают повышенную зарплату

В Офисе Президента проконтролируют, как медикам в регионах выплачивают повышенную зарплату

Президент Владимир Зеленский инициировал повышение зарплаты медикам, начиная с этого года.

Во многих учреждениях врачам и младшему медицинскому персоналу за январь начислена новая базовая заработная плата.

Об этом сообщил заместитель руководителя Офиса президента Кирилл Тимошенко.

На центральном уровне сделано все необходимое, однако в регионах есть еще над чем работать. Кирилл Тимошенко отметил, что знает о поступающих из областей жалобах: там главные врачи заставляют медиков переходить на неполные ставки. Это, подчеркнул замглавы ОП, недопустимо.

Во время селекторного совещания, проведенного для руководителей регионов, Тимошенко подчеркнул, что люди не должны испытывать неудобства из-за недостатков работы на местах.

Он добавил, что министр здравоохранения Виктор Ляшко уже проверяет лично, какова ситуация в больницах по стране. И сам пообещал присоединиться к этим проверкам.

Тимошенко призвал врачей и медицинских работников писать его в личные уведомления, если им не выплатили полную заработную плату.

"Обращаюсь ко всем врачам и медицинским работникам, если вы не получили повышенную зарплату или вас заставляют перейти на неполную ставку, пожалуйста, пишите мне в личные сообщения, указывайте заведение и населенный пункт, где не выполнили поручения Президента Украины", - написал Тимошенко.

Напомним, ранее Кирилл Тимошенко сообщил том, что в рамках программы президента Украины Владимира Зеленского "Большая стройка" в Украине построено 200 приемных отделений в опорных больницах и 600 полноценных амбулаторий.