В Офисе президента рассказали о цели визита генсека НАТО Столтенберга в Киев

Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг прибыл в Киев и встретился с президентом Украины Владимиром Зеленским. Целью визита генсека является собрать информацию о перечне и количестве необходимого Украине оружия.

Об этом 24 канала рассказал советник главы Офиса Президента Михаил Подоляк.

По словам Подоляка, приезд генсека НАТО в Киев очень символичен, ведь именно Украина дала новую жизнь Альянсу, помогла НАТО переосмыслить свою роль за последнее столетие.

Подоляк отметил, что визит Столтенберга имеет три ключевых составляющих. Во-первых, Украина дала понять альянсу, что такое НАТО, какую функцию он должен выполнять в современном мире, где есть такие страны, как Россия.

"Некоторое время все считали, что НАТО — это пережиток Холодной войны, где есть лишь отдельные экспедиционные задачи, которые выполняют отдельные страны. Сегодня же НАТО — ключевой гарант безопасности для европейского континента", — отметил он.

Во-вторых, оценка украинского опыта в войне современного типа. По словам советника главы ОПУ, именно Украина продемонстрировала странам НАТО, как происходит масштабная война в современном мире, как это влияет на жизнь граждан, какие реформы следует проводить в военно-оборонном комплексе, как быстро нужно принимать решения.

"Третья составляющая – аудит, что есть и что еще нужно дать Украине, чтобы инициатива оставалась за нами и мы могли решать те задачи, которые поставлены перед нами", – подчеркнул Подоляк.

Он добавил, что это абсолютно практический визит, который должен зафиксировать дополнительные потребности Украины и показать, что НАТО – это организация, которая может дать экспертную оценку своим членам, сколько и какого оружия еще нужно ВСУ.

Напомним, генсек НАТО Йенс Столтенберг заявил 20 апреля в Киеве: все члены блока соглашаются, что будущее Украины в Альянсе, в то же время главная цель – обеспечить победу в войне.

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