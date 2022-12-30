Категория
Украина
LiveВсе публикацииЛучшее с YoutubeЭксклюзив ТСНУкраинаПолитикаВойнаГламурПроспортЛедиЗдоровьеАстрологияВидеоРецептыСпецпроектыЭкономикаФотоКиевЛьвовКурьезыПопулярные тегиКоронавирусВыпуски ТСНМирТуризмАвтоНаука и ITПомощьИнтервьюИнфографикаПодкастыКиберспортРедакция
Язык сайта
Українська версія
Язык сайта
In English

В Офисе президента рассказали об одной из задач на новогоднюю ночь

Автор
Елена КапникЕлена Капник
Дата публикации
Просмотры
2611
Время на прочтение
1 мин
Поделиться:
WhatsApp
Viber
В Офисе президента рассказали об одной из задач на новогоднюю ночь

Фото: УНІАН

Важно, чтобы у украинцев была электроэнергия.

В настоящее время одной из главных задач украинской власти является обеспечение населения электроэнергией на Новый год.

Об этом заявил заместитель руководителя Офиса президента Кирилл Тимошенко в эфире телемарафона.

"Задача, которая у нас есть, это, самое главное, чтобы в новогоднюю ночь все украинцы, именно бытовые потребители, как называют их энергетики, были со светом. И я думаю, что нам это удастся", — сказал он.

Напомним, на 30 декабря в энергосистеме дефицит мощности находится на том же уровне, что и до ракетной атаки россиян, которую они осуществили вчера, 29 декабря. В Укрэнерго отмечают, что последствия повреждений оказали значительно меньшее влияние на работу энергосистемы, чем ожидала Москва.

Читайте также:

Как украсить елку в украинском стиле

Как украсить елку в украинском стиле

Похожие темы:

Дата публикации
Просмотры
2611
Поделиться:
WhatsApp
Viber
Следующая публикация