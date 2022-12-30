В Офисе президента рассказали об одной из задач на новогоднюю ночь

Важно, чтобы у украинцев была электроэнергия.
В настоящее время одной из главных задач украинской власти является обеспечение населения электроэнергией на Новый год.
Об этом заявил заместитель руководителя Офиса президента Кирилл Тимошенко в эфире телемарафона.
"Задача, которая у нас есть, это, самое главное, чтобы в новогоднюю ночь все украинцы, именно бытовые потребители, как называют их энергетики, были со светом. И я думаю, что нам это удастся", — сказал он.
Напомним, на 30 декабря в энергосистеме дефицит мощности находится на том же уровне, что и до ракетной атаки россиян, которую они осуществили вчера, 29 декабря. В Укрэнерго отмечают, что последствия повреждений оказали значительно меньшее влияние на работу энергосистемы, чем ожидала Москва.
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