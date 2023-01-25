В Офисе президента рассматривают запрет на продажу сигарет, алкоголя и бензина за наличные деньги

В ОПУ планируют два фундаментальных изменения: электронный акциз и перевод расчетов в оплату картой.

В Офисе президента рассматривают запрет на покупку сигарет, алкоголя и других подакцизных товаров за наличные.

Об этом рассказал заместитель главы ОП и куратор налоговой реформы Ростислав Шурма во время брифинга.

Он объяснил, что акцизный налог может стать одним из компенсаторов для предстоящей налоговой реформы, продвигаемой Офисом президента.

"Мы рассматриваем повышение налогообложения вредного потребления. Это табак, алкоголь и ископаемое топливо. В рамках реформы мы будем приводить ставки налогов к среднеевропейским уровням", – сказал Шурма.

Он добавил, что повышение акцизов будет происходить в комплексе с улучшением администрирования налогов, ведь, по его словам, доля нелегального оборота табачных изделий достигает 30%, а для ликероводочной продукции эта цифра может быть еще выше. Так, в Украине планируют ввести электронный акциз.

"Мы планируем две фундаментальные изменения. Первое – это электронный акциз. Не допотопные акцизные марки, которые клеются на пачки, а уникальный QR-код. Второй концепт – чтобы вся эта система заработала, это перевод расчетов за подакцизные товары исключительно в безналичный формат, т.е. в оплату картой", – добавил Шурма.

В качестве примера он привел ситуацию с дефицитом топлива в начале полномасштабной войны, когда АЗС перевели потребителей на карточные оплаты и оплату через приложения. По его словам, это "позволило полностью обелить оборот топлива, и то же, я уверен, произойдет с табаком и алкоголем".

Шурма уточнил, что идея еще обсуждается и решение пока не принято.

Напомним, в августе 2022 года в Офисе президента предложили вдвое снизить главные налоги. Налог на прибыль предприятий и налог на доходы физических лиц – с 18 до 10 процентов. НДС – 10% вместо 20. Обновленная концепция налоговой реформы получила название 10-10-10 – по ставкам основных налогов. Несмотря на привлекательность таких перспектив, вокруг нее вспыхнула жестокая дискуссия.

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