Американский журналист с пророссийской позицией Карлсон активно продвигает нарративы Кремля.
Американский журналист-пропагандист Такер Карлсон, взявший интервью у президента России Владимира Путина, вряд ли сможет поговорить с главой Украины Владимиром Зеленским, о чем намерен договориться. Ведь это "не уровень президента Зеленского, потому что субъект Карлсон не является классическим журналистом".
Об этом сказал советник руководителя Офиса президента Михаил Подоляк в интервью 24 каналу.
"Это человек, который сегодня создает пропагандистские продукты. Я, честно говоря, вообще не думаю, что на это надо обращать внимание. Да, для нашего сегмента он играет какую-то роль. И я понимаю, что есть много просмотров в Твиттере (сейчас соцсеть Х – ред.), но не надо забывать, что такое Твиттер сегодня с позиции владельца этой социальной сети», – сказал Подоляк.
По словам Подоляка, журналистика Такера Карлсона закончилась, когда его уволили с телеканала Fox News.
"Он был уволен за то, что принес огромный ущерб каналу из-за различных конспирологических версий фейкового типа. То есть были бесконечные иски за то, что он распространял фейки. Однако он имеет право делать то, что считает нужным, даже пропагандистские продукты", – добавил. Подрляк.
Напомним, что Такер Карлсон распространял фейки россиян об "американских лабораториях" в Украине и обвинял Киев в якобы "подрыве" Каховской ГЭС. А эксгоссекретарша США Хиллари Клинтон назвала его "полезным идиотом".
Почему действия Такера Карлсона выгодны Трампу, читайте по ссылке.
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