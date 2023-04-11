В Офисе президента сообщили, как будущее контрнаступление ВСУ изменит ход войны в Украине

Без наступательных действий нельзя будет получить результаты, которыми должна завершиться война в Украине.

Советник главы Офиса президента Украины Михаил Подоляк сообщил, что предстоящее контрнаступление ВСУ приблизит финал войны. Он прокомментировал предстоящее масштабное контрнаступление украинских защитников. По его словам, они будут освобождать оккупированные Россией территории.

Об этом Подоляк заявил в эфире 24 канала.

Михаил Подоляк не сообщил дату контрнаступления и отметил, что об этом и не будут говорить, такую информацию следует предоставлять только по факту.

"Контрнаступление – это не просто абстрактная военная операция. Это вопрос справедливости. Без контрнаступления мы не получим тех результатов, которыми должна финализироваться эта война", – подчеркнул Подоляк.

Советник главы Офиса президента также объяснил, почему на самом деле никакого "слива документов о контрнаступлении" не было.

"Это никакой не "слив". Никаких документов о конкретных направлениях не существует. Сегодня это только нарабатывают исходя из того, какой ресурс и на какой момент мы будем иметь для того, чтобы проводить те или иные действия", — сказал он.

Напомним, враг признал, что готовит Крым к контрнаступлению ВСУ. Об этом сказал руководитель российской оккупационной администрации Крыма Сергей Аксенов.

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