В Офисе президента Украины попросили не сжигать захваченную вражескую технику, а передавать на нужды ВСУ

Алексей Арестович попросил украинских партизан передавать технику на нужды украинской армии.
Советник руководителя Офиса президента Алексей Арестович обратился к украинцам, которые сжигают технику оккупантов, не делать этого не делали.
Об этом он рассказал в своем фейсбуке.
По словам Арестовича, сейчас многие гражданские лица, представители терробороны и фермеры захватывают технику оккупантов и сжигают ее.
В зависимости от ситуации, Арестович просит этого не делать, если техника исправна. Ее он просит передавать на нужды ВСУ.
По словам советника руководителя Офиса президента, технику будут забирать централизованно, отправлять на ремонт, перекрашивать и переоборудовать, а затем использовать для обороны страны.
Потери россиян, воюющих против Украины:
Общие боевые потери противника с 24.02 по 03.03 ориентировочно составили:
- личного состава – около 9000 человек (погибшие и раненые),
- танков ‒ 217 ед,
- ББМ – 900 ед,
- артиллерийских систем – 90,
- РСЗО — 42,
- средства ПВО – 11,
- самолетов – 30 ед (информация уточняется),
- вертолетов – 31 ед (информация уточняется);
- автомобильной техники — 374,
- легкие скоростные катера — 2 ед,
- цистерн с ППМ — 60,
- БПЛА оперативно-тактического уровня – 3,
Данные уточняются. Подсчет усложняется высокой интенсивностью боевых действий.
С чего началось российское военное вторжение в Украину:
- 21 февраля президент России Владимир Путин подписал указы о признании "независимости" "ДНР" и "ЛНР".
- 22 февраля Совет Федерации РФ окончательно ратифицировал договоры о признании "ЛДНР".
- 22 февраля Совет Федерации Российской Федерации удовлетворил обращение президента РФ Владимира Путина и разрешил использование армии за рубежом. Это, в сущности, было разрешение Путину начать войну против Украины.
- ЕС, США, а также другие страны одна за другой заявляют, что не будут признавать "независимость" "ЛДНР" и вводят санкции.
Как начиналась война России против Украины:
- Ранним утром 24 февраля президент РФ Владимир Путин в видеообращении объявил о "специальной военной операции" по "защите" Донбасса.
- Сразу же слышались взрывы в крупных городах Украины — Россия во главе с Путиным начала войну против Украины. Обстрелы украинских городов и сел продолжаются.
- Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что на всей территории Украины вводится военное положение.
- В течение 24 февраля в результате российских обстрелов погибли 137 украинских военных и гражданских людей.
- 28 февраля состоялся первый раунд переговоров между Россией и Украиной.
- 28 февраля Зеленский подписал заявку на членство Украины в Европейском Союзе.
Россия наносит удары по гражданскому населению:
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