В Офисе президента Украины попросили не сжигать захваченную вражескую технику, а передавать на нужды ВСУ

В Офисе президента Украины попросили не сжигать захваченную вражескую технику, а передавать на нужды ВСУ

Алексей Арестович попросил украинских партизан передавать технику на нужды украинской армии.

Советник руководителя Офиса президента Алексей Арестович обратился к украинцам, которые сжигают технику оккупантов, не делать этого не делали.

Об этом он рассказал в своем фейсбуке.

По словам Арестовича, сейчас многие гражданские лица, представители терробороны и фермеры захватывают технику оккупантов и сжигают ее.

В зависимости от ситуации, Арестович просит этого не делать, если техника исправна. Ее он просит передавать на нужды ВСУ.

По словам советника руководителя Офиса президента, технику будут забирать централизованно, отправлять на ремонт, перекрашивать и переоборудовать, а затем использовать для обороны страны.

Потери россиян, воюющих против Украины:

Общие боевые потери противника с 24.02 по 03.03 ориентировочно составили:

личного состава – около 9000 человек (погибшие и раненые),

танков ‒ 217 ед,

ББМ – 900 ед,

артиллерийских систем – 90,

РСЗО — 42,

средства ПВО – 11,

самолетов – 30 ед (информация уточняется),

вертолетов – 31 ед (информация уточняется);

автомобильной техники — 374,

легкие скоростные катера — 2 ед,

цистерн с ППМ — 60,

БПЛА оперативно-тактического уровня – 3,

Данные уточняются. Подсчет усложняется высокой интенсивностью боевых действий.

С чего началось российское военное вторжение в Украину:

Как начиналась война России против Украины:

Россия наносит удары по гражданскому населению: