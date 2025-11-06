В офисе в Ивано-Франковске взорвалась зарядная станция: есть пострадавшие (фото, видео)

В офисе взорвалось зарядное устройство

Сегодня, 6 ноября, в 13.14 в Ивано-Франковске произошел взрыв с последующим возгоранием в офисном помещении на третьем этаже трехэтажного здания по улице Богдана Хмельницкого. Причиной инцидента стал взрыв зарядной станции.

Об этом сообщили в Главном управлении ГСЧС Украины в Ивано-Франковской области.

«Спасателями было установлено, что в результате взрыва зарядной станции в офисном помещении возник пожар на площади около 20 м²», — говорится в сообщении.

По предварительной информации, в результате взрыва травмированы два человека. Одного из пострадавших спасли спасатели. Кроме того, администрация объекта до прибытия пожарно-спасательных подразделений оперативно эвакуировали 40 человек из здания.

Спасатели ликвидируют пожар в офисе

Пожар быстро локализовали в 13:28, а уже в 13:32 его полностью ликвидировали. К гашению привлекались значительные силы: 25 спасателей и 6 единиц специальной техники. Специалисты выясняют точную причину взрыва и все обстоятельства происшествия.

«Спасатели Прикарпатья призывают граждан соблюдать правила пожарной безопасности при эксплуатации электроприборов и зарядных станций: не оставляйте их без присмотра, используйте только сертифицированное оборудование, не перегружайте приборами, превышающими их мощность», — отмечают спасатели.

Спасатели достают людей из пожара

Спасатели достают людей из пожара в офисе

Спасатели ликвидируют последствия пожара

