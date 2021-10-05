В "Охматдете" Львова рекордное количество детей с COVID-19: как лечат маленьких пациентов

Дети, которые находятся в "Охматдете" с подтвержденным COVID-19, не требуют интенсивной терапии и реанимации.

В детской клинической больнице Львовской области "Охматдет" в настоящее время на стационарном лечении находится 41 больной коронавирусом несовершеннолетний пациент. Это является крупнейшем количество инфицированных детей-пациентов за все время пандемии в этом медучреждении.

Об этом сообщает пресс-служба больницы.

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Отмечается, что все пациенты лечатся согласно протоколам и не нуждаются в интенсивной терапии и реанимации.

"41 ребенок с подтвержденным COVID-19 — это наш рекорд за все время пандемии! Именно столько сегодня у нас детей в нашем особом отделении. Это дети от нескольких месяцев до 18 лет. Все маленькие пациенты начали лечение по протоколам и не нуждаются в интенсивной терапии и реанимации, COVID-команда следит за их состоянием", — следует из сообщения.

Кроме этого, уточняется, что в случае выявления симптомов коронавируса у ребенка — необходимо обратиться к семейному врачу. Если его состояние ухудшается, необходимо позвонить в "скорую".

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