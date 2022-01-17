В Охматдете появился линейный ускоритель, который поможет проводить детям в Украине уникальное лечение

В Охматдете появился линейный ускоритель, который поможет проводить детям в Украине уникальное лечение

Теперь удастся значительно расширить перечень методик лучевой терапии, применяемых в борьбе с детским раком.

Лучевую терапию детям с онкологическими заболеваниями по передовым технологиям теперь смогут проводить в киевском «Охматдете», там начал работу самый современный линейный ускоритель в Украине.

Об этом сообщают в пресс-службе больницы.

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В больнице за государственные средства обновили аппарат, поэтому теперь удастся значительно расширить перечень методик лучевой терапии, применяемых в борьбе с детским раком. Маленькие украинцы смогут получить помощь по передовым стандартам на родине, а не будут вынуждены уезжать за границу.

Линейный ускоритель позволит облучать несколько зон у ребенка более быстро и точно. Аппарат стал более безопасным, так как уменьшилась утечка рассеянного излучения на здоровые ткани.

«Линейный ускоритель позволяет делать весь комплекс процедур для детей с тяжелой онкологической патологией, который сейчас доступен в мире. Новейшее программное и аппаратное обеспечение позволит нам использовать самые современные методики лучевой терапии, в том числе ранее никогда в Украине не использовавшиеся», — поделился заведующий Центром радиологии Охматдета Станислав Ребенков.

Ежегодно в Охматдете получают лучевую терапию около 150 детей. Более 50% пациентов не из Киева, а из разных регионов Украины. Самому маленькому пациенту было 9 месяцев. Значительная часть процедур проходит под общей анестезией. Команда специалистов Охматдета единственная в стране, кто берется за облучение младенцев.

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