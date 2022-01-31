В "Охматдете" за январь сделали больше трансплантаций костного мозга от неродинного донора, чем в 2020 году

В "Охматдете" за январь сделали больше трансплантаций костного мозга от неродинного донора, чем в 2020 году

Всего в Украине уже проведено 25 таких трансплантаций.

Только в январе 2022 года в отделе трансплантации костного мозга и интенсивной мегадозовой химиотерапии и иммунотерапии «Охматдета» выполнили уже 5 трансплантаций от неродинного донора, и это больше, чем в 2020 году. А благодаря пилотному проекту Минздрава все операции происходят за счет государства.

Об этом отмечает на странице в социальной сети Украинский реестр доноров костного мозга.

Эта организация помогает в поисках доноров в мировом реестре. Всего в Украине уже проведено 25 таких трансплантаций. Последние две прошли не так давно. Шанс на преодоление тяжелого диагноза получили два мальчика. Еще совсем маленький Мирослав и 10-летний Владислав.

«Врачи отдела ТКМ во главе с Александром Лисицей провели высокотехнологичные операции детям и будут сопровождать ребят в послетрансплантационный период. Благодаря пилотному проекту Минздрава все операции происходят за счет государства. Рак крови можно победить в Украине, для этого все условия», — отметили в сообщении.

Напомним, что за 2021 год в отделении трансплантации костного мозга и интенсивной мегадозовой химиотерапии и иммунотерапии «Охматдета» в Киеве было проведено 53 трансплантации КМ : 11 аутологичных (собственных клеток), 12 родственных, 14 неродственных, 16 гаплодентов. Такая статистика единой клиники в Украине соответствует мощностям двух таких отделений в соседней Польше.

Читайте также:

Эксперты назвали скрытые симптомы "Омикрона"

Продукты, которые помогут справиться с зимней тоской. Что известно о сезонном аффективном расстройстве

В Минцифре сообщили, когда у "Действия" появится сертификат о бустерной дозе COVID-вакцины