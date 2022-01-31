В "Охматдете" за январь сделали больше трансплантаций костного мозга от неродинного донора, чем в 2020 году

Всего в Украине уже проведено 25 таких трансплантаций.
Только в январе 2022 года в отделе трансплантации костного мозга и интенсивной мегадозовой химиотерапии и иммунотерапии «Охматдета» выполнили уже 5 трансплантаций от неродинного донора, и это больше, чем в 2020 году. А благодаря пилотному проекту Минздрава все операции происходят за счет государства.
Об этом отмечает на странице в социальной сети Украинский реестр доноров костного мозга.
Эта организация помогает в поисках доноров в мировом реестре. Всего в Украине уже проведено 25 таких трансплантаций. Последние две прошли не так давно. Шанс на преодоление тяжелого диагноза получили два мальчика. Еще совсем маленький Мирослав и 10-летний Владислав.
«Врачи отдела ТКМ во главе с Александром Лисицей провели высокотехнологичные операции детям и будут сопровождать ребят в послетрансплантационный период. Благодаря пилотному проекту Минздрава все операции происходят за счет государства. Рак крови можно победить в Украине, для этого все условия», — отметили в сообщении.
‼️24-я и ‼️25-я трансплантации костного мозга от несемейного донора в Украине. #BMT24Ukraine #BMT25Ukraine Малыш...Опубликован Украинский реестр доноров костного мозга Понедельник, 31 января 2022 г.
Напомним, что за 2021 год в отделении трансплантации костного мозга и интенсивной мегадозовой химиотерапии и иммунотерапии «Охматдета» в Киеве было проведено 53 трансплантации КМ : 11 аутологичных (собственных клеток), 12 родственных, 14 неродственных, 16 гаплодентов. Такая статистика единой клиники в Украине соответствует мощностям двух таких отделений в соседней Польше.
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