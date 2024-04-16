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В ОК "Юг" – новый командующий: что о нем известно

В ОК "Юг" – новый командующий: что о нем известно

Геннадий Шаповалов

Геннадий Шаповалов прошел все ступени военной карьеры – от командира танкового взвода до командира отдельной мотопехотной бригады имени Якова Гандзюка.

Командующим войсками оперативного командования "Юг" назначен бригадный генерал Геннадий Шаповалов.

Об этом сообщает пресс-служба ОК "Юг".

Командующий Сухопутными войсками генерал-лейтенант Александр Павлюк сегодня, 16 апреля, представил личному составу оперативного командования новоназначенного командира.

Командующий Сухопутными войсками ВСУ представил личному составу новоназначенного командира / © Facebook/Оперативное командование
Командующий Сухопутными войсками ВСУ представил личному составу новоназначенного командира / Фото: Facebook/Оперативное командование "Юг"

Шаповалов заменит на этом посту генерал-майора Андрея Ковальчука, назначенного на должность начальника Военной академии в Одессе.

Что известно о Шаповалове

Геннадий Шаповалов родился в 1978 году в Кировоградской области. В 2000 году с отличием окончил Институт танковых войск при Харьковском государственном политехническом университете, а в 2012 — с отличием — Командно-штабный институт применения войск (сил) Национального университета обороны Украины.

Прошел все ступени военной карьеры – от командира танкового взвода до командира отдельной мотопехотной бригады имени Якова Гандзюка. В марте 2022 года получил звание бригадного генерала.

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Также он окончил Военный колледж Армии США, где готовится старший офицерский состав американских Сухопутных войск.

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"С большой благодарностью за мощную работу Андрея Трофимовича (Ковальчука) я принял должность командующего оперативного командования "Юг". Стоящие перед нами задачи требуют привлечения сил, опыта, креатива и воодушевления, но я уверен в нашей способности к плодотворной работе и в достижении поставленных целей. Совместным трудом слаженной команды мы сможем добиться больших результатов!" – сказал Геннадий Шаповалов.

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Ранее президент Владимир Зеленский уволил Сергея Наева с должности командующего Объединенными силами ВСУ и назначил вместо него Юрия Содоля. Наев заявил, что узнал о своем увольнении с должности из СМИ.

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