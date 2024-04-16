В ОК "Юг" – новый командующий: что о нем известно

Геннадий Шаповалов прошел все ступени военной карьеры – от командира танкового взвода до командира отдельной мотопехотной бригады имени Якова Гандзюка.

Командующим войсками оперативного командования "Юг" назначен бригадный генерал Геннадий Шаповалов.

Об этом сообщает пресс-служба ОК "Юг".

Командующий Сухопутными войсками генерал-лейтенант Александр Павлюк сегодня, 16 апреля, представил личному составу оперативного командования новоназначенного командира.

Командующий Сухопутными войсками ВСУ представил личному составу новоназначенного командира / Фото: Facebook/Оперативное командование "Юг"

Шаповалов заменит на этом посту генерал-майора Андрея Ковальчука, назначенного на должность начальника Военной академии в Одессе.

Что известно о Шаповалове

Геннадий Шаповалов родился в 1978 году в Кировоградской области. В 2000 году с отличием окончил Институт танковых войск при Харьковском государственном политехническом университете, а в 2012 — с отличием — Командно-штабный институт применения войск (сил) Национального университета обороны Украины.

Прошел все ступени военной карьеры – от командира танкового взвода до командира отдельной мотопехотной бригады имени Якова Гандзюка. В марте 2022 года получил звание бригадного генерала.

Также он окончил Военный колледж Армии США, где готовится старший офицерский состав американских Сухопутных войск.

"С большой благодарностью за мощную работу Андрея Трофимовича (Ковальчука) я принял должность командующего оперативного командования "Юг". Стоящие перед нами задачи требуют привлечения сил, опыта, креатива и воодушевления, но я уверен в нашей способности к плодотворной работе и в достижении поставленных целей. Совместным трудом слаженной команды мы сможем добиться больших результатов!" – сказал Геннадий Шаповалов.

Ранее президент Владимир Зеленский уволил Сергея Наева с должности командующего Объединенными силами ВСУ и назначил вместо него Юрия Содоля. Наев заявил, что узнал о своем увольнении с должности из СМИ.

Читайте также: