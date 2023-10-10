В ОК "Юг" оценили уровень ракетной угрозы с Черного моря

Оккупанты увеличили корабельную группировку в Черном море. Это может свидетельствовать о большой ракетной опасности.

Об этом в эфире телемарафона сказала спикер ОК "Юг" Наталья Гумкенюк.

Что известно

По словам Гуменюк, сейчас штормовое предупреждение утихает, и враг развернул корабельную группировку. Если в течение двух дней, пока штормило, были только подводные ракетоносители, или просто едва державшиеся там 2 корабля, то сейчас – их уже 8. Среди них продолжают свое боевое дежурство 2 подводных ракетоносителя, снаряженные "Калибрами" до 8 единиц.

"В таком случае уровень ракетной опасности мы оцениваем, как чрезвычайно высокий. Потому что обнаружить пуски с подлодок обычно бывает очень сложно: ракеты могут направляться очень близко к поверхности воды и обнаружить их удается только перед непосредственно самим ударом", – подытожила спикер пресс-службы ОК "Юг".

Напомним, Россия может использовать морские мины, разместившиеся на подходах к украинским портам, для поражения гражданских судов в Черном море. Таким образом, агрессор стремится "давить на украинскую экономику".

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