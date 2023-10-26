В ОК "Юг" ответили, остановилась ли работа зернового коридора

В целях безопасности информация о движении судов закрыта. К сожалению, мы имеем дело с коварным врагом.

Об этом в эфире телемарафона сказала спикер ОК "Юг" Наталья Гуменюк.

"В рамках ситуации безопасности мы не провозглашаем, когда ситуация безопасности открыта – пожалуйста, следуйте. Мы имеем дело с коварным врагом. Мы общаемся с теми, кто участвует непосредственно в этой ситуации", – акцентировала она.

Как пояснила Гуменюк, когда судно готово, подана соответствующая заявка, тогда происходит рассмотрение вопроса о возможности его следования. Но это не открытая информация, которую следует вывешивать посредством графика движения подобных судов.

"К этому нужно относиться с пониманием, чтобы этот коридор работал", – подытожила спикер.

Напомним, 26 октября Украина приостановила работу нового черноморского зернового коридора в связи с увеличением активности российской авиации. Речь идет о временном прекращении движения судов на вход и выход из портов.

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