В ОК "Юг" призвали украинцев не снимать и не выкладывать в Сеть комаров: "Возможно подразделение на ротации"

Оперативное командование "Юг" отреагировало на заявления россиян о "боевых" украинских комарах. Украинцев настойчиво попросили не снимать насекомых на видео и не выкладывать это в соцсети.

Просьбу разместили на странице ОК "Юг" в Сети.

"Официальная оговорка ОК "Юг". Если в вашей квартире летают комары — не трогайте, не снимайте и не выкладывайте. Возможно, это военное подразделение на ротации", — говорится в сообщении-тролинге.

Сообщению предшествовала публикация министра обороны Украины Алексея Резникова, который тоже потролил РФ, указав, что в Украине объявлена частичная мобилизация в рамках которой планируют мобилизовать 300 тысяч комаров. "Мобилизация" имеет рабочее название "Москиты против москалей".

Напомним, что РФ обвиняет Украину в подготовке "боевых насекомых", которые будут инфицировать россиян "опасными инфекциями". В частности, речь идет о комарах, летучих мышах и птицах. Соответствующее заявление на заседании ООН сделал представитель РФ Небензя, чем вызвал смех среди присутствующих.