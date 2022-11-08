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В ОК "Юг" призвали украинцев не снимать и не выкладывать в Сеть комаров: "Возможно подразделение на ротации"

Автор
Юлия ШевченкоЮлия Шевченко
Дата публикации
Просмотры
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Время на прочтение
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В ОК "Юг" призвали украинцев не снимать и не выкладывать в Сеть комаров: "Возможно подразделение на ротации"

Фото из открытых источников

В ОК "Юг" потролили россиян из-за "боевых комаров".

Оперативное командование "Юг" отреагировало на заявления россиян о "боевых" украинских комарах. Украинцев настойчиво попросили не снимать насекомых на видео и не выкладывать это в соцсети.

Просьбу разместили на странице ОК "Юг" в Сети.

"Официальная оговорка ОК "Юг". Если в вашей квартире летают комары — не трогайте, не снимайте и не выкладывайте. Возможно, это военное подразделение на ротации", — говорится в сообщении-тролинге.

Сообщению предшествовала публикация министра обороны Украины Алексея Резникова, который тоже потролил РФ, указав, что в Украине объявлена частичная мобилизация в рамках которой планируют мобилизовать 300 тысяч комаров. "Мобилизация" имеет рабочее название "Москиты против москалей".

Напомним, что РФ обвиняет Украину в подготовке "боевых насекомых", которые будут инфицировать россиян "опасными инфекциями". В частности, речь идет о комарах, летучих мышах и птицах. Соответствующее заявление на заседании ООН сделал представитель РФ Небензя, чем вызвал смех среди присутствующих.

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Дата публикации
Просмотры
357
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