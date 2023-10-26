В ОК "Юг" указали на признаки подготовки России к новым ударам по Украине

В последнее время мы наблюдаем паузу в применении ракет воздушного базирования типа Х-101, которыми они россияне любили лупить в прошлом году. Это может свидетельствовать о подготовительном периоде и накоплении врагом вооружения.

Об этом рассказала представитель Сил обороны юга Наталию Гуменюк в эфире национального телемарафона "Единые новости".

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По словам Гуменюк, сейчас в акватории моря зафиксировано пребывание пяти кораблей РФ, среди которых подлодка – ракетоноситель с 4 "Калибрами". Как известно, пуски ракет с такого носителя трудно обнаружить противовоздушную оборону. Это рождает дополнительные сложности и риски.

Высокоточные ракеты этого типа оккупанты могут использовать для нанесения ударов по критическим объектам, как РФ это делала в прошлом году.

"В любом случае, пребывание ракетоносителей в Черном море – это высокий уровень ракетной угрозы для всей территории Украины. Когда они выходят на боевое дежурство, опасность растет, и реагировать нужно оперативно", – подчеркнула спикер.

Напомним, тактическая авиация российской армии активизировалась в районе морского торгового пути над акваторией Черного моря. В течение нескольких последних дней было затишье.

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