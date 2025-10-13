В оккупированном Алчевске прогремел взрыв в жилом доме, есть погибшие

Взрыв газа в Алчевске

На временно оккупированной территории Луганщины, в городе Алчевск, в ночь на 13 октября произошел взрыв газа в многоэтажном жилом доме. В результате инцидента погибли два человека.

Об этом сообщили в Центре противодействия дезинформации при Совете национальной безопасности и обороны Украины в Telegram.

По предварительным данным, взрыв разрушил квартиры на нескольких этажах здания. Это уже второй подобный случай на оккупированной части Луганской области за последние дни. 5 октября взрыв газа произошел в городе Хрустальный (ранее Красный Луч), где также была разрушена часть жилого дома.

Как сообщается, вероятной причиной подобных инцидентов является критическое состояние коммунальной инфраструктуры на оккупированных территориях, где газовые сети не проходят надлежащего технического обслуживания.

В ЦПИ отмечают, что на фоне сокращения расходов из бюджета РФ на восстановление жилья и коммунальных систем в захваченных регионах ситуация с безопасностью жилого фонда ухудшается.

