ТСН в социальных сетях

Язык сайта
ua
en
Live Все публикации Лучшее с YouTube Эксклюзив ТСН Украина Политика Война Гламур Проспорт Леди Здоровье Астрология Видео Рецепты Экономика Киев Львов Курьезы Популярные теги Выпуски ТСН Мир Туризм Авто Наука и IT Помощь Другое Редакция

ТСН в социальных сетях

Дата публикации
Категория
Украина
Количество просмотров
99
Время на прочтение
1 мин

В оккупированном Бердянске прогремели взрывы и загорелась подстанция: в городе блэкаут (видео)

Телеграм-каналы заявляют о поражении подстанции «Морозовская».

Автор публикации
Фото автора: Ирина Лабьяк Ирина Лабьяк
Пожар на подстанции "Морозовская" в оккупированном Бердянске

Пожар на подстанции «Морозовская» в оккупированном Бердянске / © скриншот с видео

Дополнено новыми материалами

В оккупированном Бердянске на Запорожье в ночь на 16 января после мощных взрывов вспыхнула электроподстанция «Морозовская». Город мгновенно погрузился в темноту, а кадры масштабного пожара уже распространяются по Сети.

Об этом информируют телеграм-каналы.

Сообщается о поражении подстанции «Морозовская».

«Оккупированный Бердянск тоже без света. Горит подстанция „Морозовская“, — отмечается в описании к опубликованным видеоматериалам.

На кадрах видно масштабное возгорание на территории подстанции: в небо поднимается высокий столб пламени, а густые клубы дыма окутывают город.

По состоянию на время выхода материала украинская сторона официально не комментировала вероятный удар по подстанции в Бердянске.

К слову, в ночь на 14 января российский Ростов-на-Дону подвергся атаке дронов, в результате чего на стратегическом химическом заводе «Эмпилс» вспыхнул масштабный пожар, вероятно, из-за попадания в резервуары с нефтепродуктами. Из-за некорректной работы российской ПВО одна из ракет упала на жилой сектор: повреждены многоэтажки, есть погибшие и раненые.

Дата публикации
Количество просмотров
99
Следующая публикация

Я разрешаю TSN.UA использовать файлы cookie