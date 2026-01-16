В оккупированном Бердянске прогремели взрывы и загорелась подстанция: в городе блэкаут (видео)

Пожар на подстанции «Морозовская» в оккупированном Бердянске / © скриншот с видео

Дополнено новыми материалами

В оккупированном Бердянске на Запорожье в ночь на 16 января после мощных взрывов вспыхнула электроподстанция «Морозовская». Город мгновенно погрузился в темноту, а кадры масштабного пожара уже распространяются по Сети.

Об этом информируют телеграм-каналы.

Сообщается о поражении подстанции «Морозовская».

«Оккупированный Бердянск тоже без света. Горит подстанция „Морозовская“, — отмечается в описании к опубликованным видеоматериалам.

На кадрах видно масштабное возгорание на территории подстанции: в небо поднимается высокий столб пламени, а густые клубы дыма окутывают город.

По состоянию на время выхода материала украинская сторона официально не комментировала вероятный удар по подстанции в Бердянске.

К слову, в ночь на 14 января российский Ростов-на-Дону подвергся атаке дронов, в результате чего на стратегическом химическом заводе «Эмпилс» вспыхнул масштабный пожар, вероятно, из-за попадания в резервуары с нефтепродуктами. Из-за некорректной работы российской ПВО одна из ракет упала на жилой сектор: повреждены многоэтажки, есть погибшие и раненые.