В оккупированном Бердянске произошла "бавовна": в небе виден столб дыма

Детали взрывов пока не известны.

В субботу, 12 августа, во временно оккупированном Бердянске Запорожской области произошла "бавовна". После взрывов в небо поднялся столб дыма.

Об этом сообщил советник главы Мариуполя Петр Андрющенко.

"Взрыв и прекрасное цветение "бавовни". Судя по всему — в районе порта", — говорится в сообщении.

Кроме того, в Мариупольском районе между Ялтой и Урзуфом также слышны взрывы. В небе тоже виден дым.

Дым после взрыва в Бердянске.

Между тем, легитимный мэр временно оккупированного Мелитополя Иван Федоров сообщил о пожаре со стороны микрорайона Колония.

"Бердянскую что-то случилось. Местные сообщают о большом пожаре со стороны микрорайона Колония", — говорится в сообщении.

Как сообщалось, в ночь на 12 августа неизвестные беспилотники атаковали населенные пункты Крыма: россиянам померещилось 20 "украинских" беспилотников.

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