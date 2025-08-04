В оккупированном Бердянске произошли взрывы: детали от СМИ (видео)

Взрыв. / © facebook.com/pg/koda.gov.ua

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Во временно оккупированном Бердянске Запорожской области произошел взрыв электроподстанции. Она питает ремонтную базу и состав русских войск.

Об этом сообщают "Киев24" и "РБК.Украина" со ссылкой на собственные источники.

По информации собеседников, "хлопок" произошел поздно вечером 3 августа. Взрывалось на электроподстанции, которая поставляет электроэнергию на промышленные мощности бывшего завода "Бердянские жатки". Оккупанты превратили цеха этого предприятия в крупную ремонтную базу и склад хранения военной техники, оружия и размещения личного состава армии РФ.

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Сначала о взрывах начали сообщать в Сети, а затем выкладывать видео, местные жители и очевидцы. Также, по их информации, на некоторых близлежащих улицах исчезла электроэнергия.

В результате взрыва и последующего пожара на трансформаторах - была выведена из строя подстанция, поставлявшая электроэнергию на предприятие по ремонту российской военной техники. Последствия взрыва и размер нанесенного ущерба уточняются.

Дата публикации 19:41, 04.08.25 Количество просмотров 2 В Бердянске произошла "бавовна"

Как сообщалось, беспилотники СБУ этой ночью атаковали военную авиабазу "Саки" во временно оккупированном Крыму. Этот аэродром является ключевым логистическим и боевым узлом русских сил для операций в Черном море.