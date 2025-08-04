- Дата публикации
-
- Категория
- Украина
- Количество просмотров
- 87
- Время на прочтение
- 1 мин
В оккупированном Бердянске произошли взрывы: детали от СМИ (видео)
В городе обесточена ремонтная база россиян.
Во временно оккупированном Бердянске Запорожской области произошел взрыв электроподстанции. Она питает ремонтную базу и состав русских войск.
Об этом сообщают "Киев24" и "РБК.Украина" со ссылкой на собственные источники.
По информации собеседников, "хлопок" произошел поздно вечером 3 августа. Взрывалось на электроподстанции, которая поставляет электроэнергию на промышленные мощности бывшего завода "Бердянские жатки". Оккупанты превратили цеха этого предприятия в крупную ремонтную базу и склад хранения военной техники, оружия и размещения личного состава армии РФ.
Сначала о взрывах начали сообщать в Сети, а затем выкладывать видео, местные жители и очевидцы. Также, по их информации, на некоторых близлежащих улицах исчезла электроэнергия.
В результате взрыва и последующего пожара на трансформаторах - была выведена из строя подстанция, поставлявшая электроэнергию на предприятие по ремонту российской военной техники. Последствия взрыва и размер нанесенного ущерба уточняются.
Как сообщалось, беспилотники СБУ этой ночью атаковали военную авиабазу "Саки" во временно оккупированном Крыму. Этот аэродром является ключевым логистическим и боевым узлом русских сил для операций в Черном море.