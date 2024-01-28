В оккупированном Бердянске раздались громкие взрывы: что известно

В воскресенье, 28 января, жители оккупированного Бердянска Запорожской области сообщили о громких взрывах, раздавшихся в разных районах города.

Об этом пишут в местных пабликах.

В сообщении уточнили, что особо громкий взрыв слышался в микрорайоне "Колония". Также о "бавовне" сообщили жители центральной части города. От взрывов затряслись стекла в окнах.

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О взрывах написал также мэр оккупированного Мелитополя Иван Федоров.

"В Бердянске взрывы. Громко было жителям по меньшей мере двух районов города", — говорится в сообщении.

Федоров отметил, что через час после того, как россияне отчитались о работе ПВО, в городе раздался еще один мощный взрыв.

Напомним, 13 января после взрывов в Бердянске появилась информация о прилетах в порту, который кафиры используют как военную базу.

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