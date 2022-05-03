В оккупированном Бердянске россияне уточняют личные данные местных жителей

На оккупированных территориях в Запорожской области захватчики государства-террориста нарушают права людей.
Жителей Бердянска, временно находящегося под оккупацией, предупреждают о незаконном сборе данных, проводимых россиянами. В частности, они звонят по телефону людям для уточнения необходимой информации.
Об этом сообщили в пресс-службе Запорожской областной военной администрации.
Бердянцев призывают не отвечать на звонки из незнакомых номеров.
Кроме того, на временно занятых территориях области противник развернул состав горюче-смазочных материалов и пункт ремонта и восстановления поврежденной техники. На огневых позициях в районе населенного пункта Токмак развернуто подразделение ствольной артиллерии.
Как сообщалось, на временно захваченной территории Запорожской области оккупанты осматривают дома местных жителей с целью обнаружения мест проживания представителей силовых структур Украины. Захватчики производят перепись местного населения. Российские оккупанты запретили передвижение временно захваченной территорией без документов, удостоверяющих личность.
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