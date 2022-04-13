В оккупированном Днепрорудном россияне захватили отделение полиции и открыли там свою "милицию"

Кафиры уже назначили главного полицейского.
Во временно оккупированном Днепрорудном Запорожской области российская армия захватила местное полицейское отделение.
Об этом сообщили в пресс-службе Запорожской областной военной администрации.
Отмечается, что на его базе оккупанты страны-агрессора России открыли в городе свою "милицию". Кроме того, россияне также презентовали своего главного полицая – Константина Лысенко.
К слову, ранее армия РФ похитила мэра Евгения Матвеева.
Как сообщалось, россияне пытаются полностью изолировать временно оккупированный Энергодар. Оккупанты пытаются закрепиться на его окрестностях, а также устанавливают в Энергодаре свою "власть". Преимущественно она состоит из предателей и русских захватчиков.