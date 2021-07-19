В оккупированном Донецке произошел взрыв на газопроводе: начался пожар

В оккупированном Донецке произошел взрыв на газопроводе: начался пожар

Инцидент произошел в районе железнодорожной станции "Мушкетово".

В Буденновском районе оккупированного Донецка произошел взрыв на газопроводе.

Об этом информируют "Стражи Эспрессо" в Telegram со ссылкой на паблик захваченного города.

По предварительной информации, сообщений о пострадавших нет.

Инцидент произошел на газопроводе в районе железнодорожной станции "Мушкетово". После взрыва начался сильный пожар, на место прибыли пожарные, о пострадавших не сообщается. Также пока не известны причины взрыва.

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Заметим, что "Мушкетово" — это погрузочно-пассажирская железнодорожная станция Донецкой железной дороги. Расположена в неподалеку от Богодуховской балки в Донецке на линии Ясиноватая-Пассажирская — Ларино между станциями Донецк II (4 км) и Чумаково (4 км).

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