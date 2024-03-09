В оккупированном Донецке возникла нехватка водителей общественного транспорта из-за мобилизации

Также значительная часть жителей покинула город из-за отсутствия там жизненных условий.

Российские захватчики в оккупированном Донецке забрали на войну против Украины работников общественного транспорта, из-за чего возник их дефицит.

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Об этом говорится в сообщении Центра Национального Сопротивления.

"В захваченном россиянами Донецке продолжает уменьшаться сеть общественного транспорта", — говорится в сообщении.

В ЦНС заявили, что в городе существенно не хватает водитель, ведь большинство мужского населения было мобилизовано в ряды армии оккупанта. Также значительная часть покинула город из-за отсутствия там жизненных условий.

Желающих приезжать в город из РФ немного, поэтому многие "свободные" транспортные средства оккупационная администрация передала армии России.

Напомним, ранее сообщалось, что активисты на временно оккупированных территориях продолжают демонстрировать россиянам, что им там не рады.

Кроме того, мы ранее информировали, что на оккупированных территориях захватчики раздали структурам план явки на выборы.

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