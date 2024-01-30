В оккупированном Донецке взвился украинский флаг: фото

Во временно захваченном российскими войсками Донецке подняли украинский флаг. Его появление стало возможным благодаря действиям местных партизан.

Об этом рассказал советник городского мэра Мариуполя Петр Андрющенко.

Так, несколько украинских партизан вывесили сине-желтую запретную властями оккупантов символику на одной из улиц оккупированного города.

Флаг Украины в Донецке / Фото: Андрющенко Time – канал советника городского головы Мариуполя

"Во временно оккупированном городе Донецк местные партизаны подняли украинский флаг", — подписал фото Андрющенко.

Этот факт появления украинской национальной символики в центре Донецка свидетельствует, что даже при жестких репрессиях оккупационных властей, в городе действуют группы партизан и подпольщиков, которые продолжают сопротивляться. Вывешивание флагов – одно из проявлений гражданского неповиновения режиму оккупантов.

Напомним, ранее активисты движения "Желтая Лента" вывесили флаг Украины на горе Бойко в Крыму. Такой акцией активисты напомнили оккупантам, что Крым – это Украина.

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