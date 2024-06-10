В оккупированном Донецке зафиксировали мощные прилеты по позициям ПВО (видео)

Один из местных, снимавший взрывы, сказал, что разведывательный беспилотник передвигается по местности без звука.

Во временно оккупированном россиянами Донецке зафиксирован новая "бавовна". Взрывы могли раздаваться на позициях ПВО оккупационной армии РФ.

Об этом на своей странице в соцсети написал журналист и блогер Денис Казанский.

"Мощные прилеты в Донецке. Скорее всего, работа идет по позициям ПВО. Местные выкладывают видео, что при обстреле над местом прилета летает беспилотник, корректирующий огонь. Что ж, подождем видосика", — рассказал Казанский.

Что интересно, один из местных, снимавший взрывы, сказал, что разведывательный беспилотник передвигается по местности без звука.

В оккупированном россиянами Донецке "прилеты" по позициям ПВО

Напомним, что на базе кафиров в Донецке раздался мощный взрыв.