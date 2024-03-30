В оккупированном Донецке женщине оторвало ногу во время поездки в автобусе – фото

Во время движения в автобусе произошла поломка.

Во временно оккупированном Донецке женщине оторвало ногу во время поездки в автобусе.

Об этом рассказал украинский журналист Денис Казанский со ссылкой на распаблики.

Как пишут российские каналы, при движении автобуса "Донецк — Макеевка" у транспортного средства оторвался карданный вал, который влетел в салон, переломил и оторвал ногу пассажирке.

"На фото видно, что автобус - это относительно новый российский "Пазик". Россия сейчас с помпой передает такие гробы на колесах оккупированным территориям под видом щедрой помощи и заботы. Всего за несколько лет эта дрянь проржавела и износилась настолько, что стала представлять угрозу для людей.", — прокомментировал журналист.

В Донецке женщине оторвало ногу во время поездки в автобусе / Фото: Telegram / Денис Казанский

В Донецке женщине оторвало ногу во время поездки в автобусе / Фото: Telegram / Денис Казанский

Напомним, в Донецке возникла нехватка водителей общественного транспорта из-за мобилизации.

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