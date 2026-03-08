В оккупированном Донецке дотла выгорел российский склад "Шахедов"

Последствия удара по складу "Шахедов" в Донецке / © скриншот с видео

Реклама

В результате украинского ракетного удара в субботу, 7 марта, до основания сгорел российский склад «Шахедов» вблизи аэропорта в оккупированном Донецке.

Об этом в воскресенье, 8 марта, сообщил OSINT-проект «КиберБорошно», опубликовав видео с дрона, который осуществлял наблюдение за последствиями атаки.

Как видно на опубликованных кадрах, российский объект уничтожен полностью.

Реклама

Над дотла выгоревшим складом поднялся огромный столб дыма.

Обозреватели канала добавили, что атака на вражеский объект состоялась во время подготовки россиянами очередного удара, поэтому на складе было значительное количество «Шахедов».

Во время удара были применены ракеты ATACMS и Storm Shadow.

Накануне Генштаб ВСУ сообщил об успешном поражении вражеского склада беспилотников вблизи аэропорта во временно оккупированном Донецке.

Реклама

Напомним, в воскресенье, 8 марта, во временно оккупированном Донецке прогремели взрывы. Вероятно в результате ракетного удара поражен еще один склад боеприпасов.