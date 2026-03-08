ТСН в социальных сетях

Язык сайта
ua
en
Live Все публикации Лучшее с YouTube Эксклюзив ТСН Украина Политика Война Гламур Проспорт Леди Здоровье Астрология Видео Рецепты Экономика Киев Львов Курьезы Популярные теги Выпуски ТСН Мир Туризм Авто Наука и IT Помощь Другое Редакция

ТСН в социальных сетях

Дата публикации
Категория
Украина
Количество просмотров
131
Время на прочтение
1 мин

В оккупированном Донецке дотла выгорел российский склад "Шахедов"

Атака на вражеский объект состоялась во время подготовки россиянами очередного удара, поэтому на складе было значительное количество беспилотников.

Автор публикации
Фото автора: Богдан Скаврон Богдан Скаврон
Последствия удара по складу "Шахедов" в Донецке

Последствия удара по складу "Шахедов" в Донецке / © скриншот с видео

В результате украинского ракетного удара в субботу, 7 марта, до основания сгорел российский склад «Шахедов» вблизи аэропорта в оккупированном Донецке.

Об этом в воскресенье, 8 марта, сообщил OSINT-проект «КиберБорошно», опубликовав видео с дрона, который осуществлял наблюдение за последствиями атаки.

Как видно на опубликованных кадрах, российский объект уничтожен полностью.

Над дотла выгоревшим складом поднялся огромный столб дыма.

Обозреватели канала добавили, что атака на вражеский объект состоялась во время подготовки россиянами очередного удара, поэтому на складе было значительное количество «Шахедов».

Во время удара были применены ракеты ATACMS и Storm Shadow.

Накануне Генштаб ВСУ сообщил об успешном поражении вражеского склада беспилотников вблизи аэропорта во временно оккупированном Донецке.

Напомним, в воскресенье, 8 марта, во временно оккупированном Донецке прогремели взрывы. Вероятно в результате ракетного удара поражен еще один склад боеприпасов.

Дата публикации
Количество просмотров
131
Следующая публикация

Я разрешаю TSN.UA использовать файлы cookie