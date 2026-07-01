В оккупированном Донецке прозвучала серия взрывов: куда попали (фото)

Удар по Донецку

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Во временно оккупированном Донецке вечером раздалась серия мощных взрывов. По предварительной информации, под удар мог попасть объект, связанный с логистическим транспортом оккупационных сил.

По сообщениям из местных телеграмм-каналов, в разных районах оккупированного Донецка было слышно несколько взрывов. В соцсетях также появились кадры последствий атаки – над городом вздымается густой дым.

Предварительно сообщается, что прилеты могли зафиксировать в районе автостоянки, где находился логистический транспорт, предположительно использовавшийся для обеспечения российских военных подразделений.

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Официального подтверждения масштабов поражения или возможных потерь пока нет. Информация уточняется.

За последние месяцы под ударами оказались десятки российских нефтеперерабатывающих заводов, что, по оценкам экспертов, влияет на работу топливной отрасли РФ и вынуждает российские власти вводить дополнительные ограничения на внутреннем рынке.

«Медуза» отмечает, что перечень предприятий, которые были атакованы лишь в последние несколько недель , является одним из крупнейших за все время полномасштабной войны, что свидетельствует о системном характере ударов по российской нефтяной инфраструктуре.

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