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ТСН в социальных сетях

Дата публикации
Категория
Украина
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В оккупированном Донецке раздались мощные взрывы: что известно о попадании (фото, видео)

В оккупированном Донецке раздалась серия взрывов. Вероятной целью был штаб россиян.

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Фото автора: Руслана Сивак Руслана Сивак
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Ракетный удар по Донецку

Ракетный удар по Донецку

Днем 26 августа оккупированный Донецк попал под ракетный обстрел. В городе раздалась серия взрывов, а над одним из районов поднялся густой дым. Вероятной целью атаки мог стать штаб русских захватчиков.

Об инциденте массово сообщают местные паблики, СМИ, а также телеграмм-канал Exilenova+.

Донецк накрыла серия взрывов: что известно

По данным местных пабликов, в городе зафиксировали не менее 13 ракетных ударов. Очевидцы публикуют видео с сильным задымлением на местах прилетов. Источники предполагают, что целью мог стать командный пункт российской 51-й армии, воюющей именно в Донецком направлении.

Официальной информации о типе применяемого вооружения пока нет. Местные телеграмм-каналы выдвигают собственные предположения: в пабликах активно распространяется версия, по оккупированному городу ударившая ракетами типа «Фламинго».

В оккупированном Донецке прозвучала серия взрывов — фото, видео

Ракетный удар по Донецку 26 августа

Ракетный удар по Донецку 26 августа

Ракетный удар по Донецку 26 августа

Ракетный удар по Донецку 26 августа

Ракетный удар по Донецку 26 августа

Ракетный удар по Донецку 26 августа

Ракетный удар по Донецку 26 августа

Ракетный удар по Донецку 26 августа

Ракетний удар по Донецьку 26 серпня

Ракетний удар по Донецьку 26 серпня

Война в Украине — последние новости

Напомним, российские войска атаковали Херсонскую ТЭЦ управляемой авиабомбой. Станция, которая является ключевым источником отопления города, испытала масштабные разрушения.

Также российские войска пытаются охватить Времен Яр в Донецкой области и создают угрозу украинской группировке, которая удерживает позиции в городе. Наиболее критической может оказаться ситуация в случае потери флангов.

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