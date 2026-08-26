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В оккупированном Донецке раздались мощные взрывы: что известно о попадании (фото, видео)
В оккупированном Донецке раздалась серия взрывов. Вероятной целью был штаб россиян.
Днем 26 августа оккупированный Донецк попал под ракетный обстрел. В городе раздалась серия взрывов, а над одним из районов поднялся густой дым. Вероятной целью атаки мог стать штаб русских захватчиков.
Об инциденте массово сообщают местные паблики, СМИ, а также телеграмм-канал Exilenova+.
Донецк накрыла серия взрывов: что известно
По данным местных пабликов, в городе зафиксировали не менее 13 ракетных ударов. Очевидцы публикуют видео с сильным задымлением на местах прилетов. Источники предполагают, что целью мог стать командный пункт российской 51-й армии, воюющей именно в Донецком направлении.
Официальной информации о типе применяемого вооружения пока нет. Местные телеграмм-каналы выдвигают собственные предположения: в пабликах активно распространяется версия, по оккупированному городу ударившая ракетами типа «Фламинго».
В оккупированном Донецке прозвучала серия взрывов — фото, видео
Война в Украине — последние новости
Напомним, российские войска атаковали Херсонскую ТЭЦ управляемой авиабомбой. Станция, которая является ключевым источником отопления города, испытала масштабные разрушения.
Также российские войска пытаются охватить Времен Яр в Донецкой области и создают угрозу украинской группировке, которая удерживает позиции в городе. Наиболее критической может оказаться ситуация в случае потери флангов.