В оккупированном Донецке взорвали авто ката Оленовской колонии — СМИ

Место происшествия / © kavpolit.com

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В оккупированном Донецке взорвали автомобиль одного из руководителей Еленовской колонии, причастного к пыткам и пыткам пленных украинцев — первого заместителя начальника Оленовской колонии Дмитрия Неелова.

Об этом со ссылкой на свои источники сообщили Цензор.НЕТ и Украинская правда.

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Взрыв произошел в ночь на 29 августа. По предварительным данным, взрывчатка была под автомобилем. В каком состоянии находится военный преступник, пока неизвестно.

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Заметим, что официального подтверждения украинских спецслужб о ликвидации Неелова пока нет.

Весной этого года в Украине ему заочно сообщили о подозрении в совершении военных преступлений.

Напомним, в ночь на 29 июля 2022 года на территории бывшей исправительной колонии в поселке Оленевка на временно оккупированной территории Донецкой области раздался взрыв. Там захватчики удерживали в плену украинских военных, в том числе и защитников Мариуполя и гражданских.

В результате взрыва погибли более 50 человек, еще 130 получили ранения. Всю вину Россия пыталась переложить на ВСУ. Однако выводы международных экспертов свидетельствуют о том, что причиной этого убийства или способом убийства было термобарическое оружие, которое применила РФ.

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