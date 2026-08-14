- Дата публикации
-
- Категория
- Украина
- Количество просмотров
- 85
- Время на прочтение
- 1 мин
В оккупированном Енакиево после взрывов пылает крупный торговый центр
Перед началом пожара в городе было слышно несколько неизвестных взрывов.
В ночь на 14 августа во временно оккупированном Енакиево Донецкой области вспыхнул масштабный пожар в здании торгового центра «Галактика».
Об этом сообщает телеграмма-канал Exilenova+.
По информации очевидцев, перед началом пожара в городе было слышно несколько неизвестных взрывов. После этого огонь начал быстро распространяться помещением гипермаркета.
В социальных сетях появилась информация о возможной атаке со стороны Луганского направления. В то же время эти данные официально не подтверждены.
Пока нет подтвержденной информации о масштабах разрушений и возможных пострадавших.
Ранее сообщалось, что во временно оккупированном Зугресе Донецкой области после массированной атаки ударных беспилотников вспыхнул пожар на объекте энергетической инфраструктуры.
Мы ранее информировали, что бойцы 425-го отдельного штурмового полка разбили скопление вражеских сил в частной застройке Константиновки и вернули сине-желтое знамя в центр города.