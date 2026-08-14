В оккупированном Енакиево после взрывов пылает крупный торговый центр

Пожар в торговом центре

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В ночь на 14 августа во временно оккупированном Енакиево Донецкой области вспыхнул масштабный пожар в здании торгового центра «Галактика».

Об этом сообщает телеграмма-канал Exilenova+.

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По информации очевидцев, перед началом пожара в городе было слышно несколько неизвестных взрывов. После этого огонь начал быстро распространяться помещением гипермаркета.

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В социальных сетях появилась информация о возможной атаке со стороны Луганского направления. В то же время эти данные официально не подтверждены.

Пока нет подтвержденной информации о масштабах разрушений и возможных пострадавших.

Ранее сообщалось, что во временно оккупированном Зугресе Донецкой области после массированной атаки ударных беспилотников вспыхнул пожар на объекте энергетической инфраструктуры.

Мы ранее информировали, что бойцы 425-го отдельного штурмового полка разбили скопление вражеских сил в частной застройке Константиновки и вернули сине-желтое знамя в центр города.

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