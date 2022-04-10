В оккупированном Энергодаре россияне создали радиостанцию: дезинформируют и крутят песни, воспевающие Путина

В оккупированном Энергодаре россияне создали радиостанцию: дезинформируют и крутят песни, воспевающие Путина

Радиостанция "Радио России".

Во временно оккупированном Энергодаре Запорожской области оккупанты страны-агрессорки России создали радиостанцию "Радио России".

Об этом сообщили в пресс-службе Запорожской областной военной администрации.

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"На волнах (радиостнции — Ред.) распространяют ложную и обезображенную информацию, вражескую пропаганду и крутят песни, воспевающие Путина и величие РФ",- говорится в сообщении.

Кроме того, оккупанты распространяют пропагандистские фото. На снимках они раздают гуманитарную помощь от России пенсионерам города. "Судя по фото, продукты доставили только четырем людям", — отмечают ОГА.

Армия русской Федерации разыскивает и похищает парней Васильевского района. Их обвиняют в надуманных обвинениях в убийствах и терроризме.

Как сообщалось, в Энергодаре россияне захватили помещение "Укртелекома": украли и повредили все оборудование. Кроме того, в городе россияне пытаются найти людей с украинской государственной позицией и совершить над ними расправу.

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