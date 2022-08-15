В оккупированном Херсоне дети обнаружили гранатомет, и он выстрелил в их руках (видео)

Стрелковое оружие маленькие херсонцы обнаружили на одной из улиц города.

Видео попало в Сеть.

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На кадрах видно, как два мальчика идут по улице города. У одного из них гранатомет. Дети явно довольны своей находкой. Они шутят и один из них пытается целиться из РПГ в неизвестную мишень.

В какой-то момент гранатомет производит выстрел с другой стороны, потому что ребенок целился не той стороной. К счастью, вытрелом не задело другого мальчика.

Куда попало оружие, неизвестно.

Напомним, что в Днепропетровской области мужчина выстрелил из РПГ по отделению полиции.

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