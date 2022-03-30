В оккупированном Херсоне рашисты похитили настоятеля украинской церкви

Мужчину посадили в машину и вывезли в неизвестном направлении.

В оккупированном Херсоне рашисты продолжают совершать беспредел и похищать людей. В неизвестном направлении кафиры вывезли настоятеля украинской церкви.

Об этом рассказала корреспондент ТСН.

По его словам, сегодня, 30 марта, в 8:30 утра, в Херсоне неизвестные похитили священника Православной церкви Украины Сергея Чудиновича. Его забрали прямо из церкви, сообщают очевидцы происшествия. Неизвестные представились сотрудниками "милиции" и провели обыск в церкви, проверили документы и мессенджеры у собравшихся. При этом свои документы показывать отказались. После этого вместе с Сергеем сели в зеленый Daеwoо и уехали в неизвестном направлении", — рассказывает корреспондентка.

Известно, что Сергей Чудинович – настоятель церкви Пресвятой Богородицы в Херсоне, общественный деятель и волонтер.

Напомним, что российские кафиры продолжают похищать жителей украинского Мариуполя. В частности, более 70 человек насильственно вывезли из роддома №2 в Левобережном районе – это медицинский персонал и пациенты.