В оккупированном Херсоне торгуют продуктами из Ирана (фото)

Тегеран помогает Москве покрывать дефицит продуктовых товаров, которые уже не производятся или не импортируются в РФ.

Во временно захваченный Херсон россияне завозят иранские продукты.

Об этом сообщает Центр национального сопротивления.

Отмечается, что на полках многих магазинов Херсона рядом с продуктовыми товарами из так называемых "ЛДНР" и России стоят товары из Ирана.

"Две страны-террористки, помогающие одна другой обходить санкции. В частности, покрывать дефицит продуктовых товаров, которые уже не производятся на территории РФ, или больше не импортируются в нее", – говорится в сообщении.

В Центре обратили внимание, что даже на оккупированных территориях украинцы в большинстве своем избегают российских или иранских товаров.

Ранее в росСМИ появилась информация, что Иран уже несколько лет поставляет товары в непризнанную "ДНР" – преимущественно овощи и фрукты.

Как Иран помогает России