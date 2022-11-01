В оккупированном Херсоне торгуют продуктами из Ирана (фото)

Тегеран помогает Москве покрывать дефицит продуктовых товаров, которые уже не производятся или не импортируются в РФ.
Во временно захваченный Херсон россияне завозят иранские продукты.
Об этом сообщает Центр национального сопротивления.
Отмечается, что на полках многих магазинов Херсона рядом с продуктовыми товарами из так называемых "ЛДНР" и России стоят товары из Ирана.
"Две страны-террористки, помогающие одна другой обходить санкции. В частности, покрывать дефицит продуктовых товаров, которые уже не производятся на территории РФ, или больше не импортируются в нее", – говорится в сообщении.
В Центре обратили внимание, что даже на оккупированных территориях украинцы в большинстве своем избегают российских или иранских товаров.
Ранее в росСМИ появилась информация, что Иран уже несколько лет поставляет товары в непризнанную "ДНР" – преимущественно овощи и фрукты.
Как Иран помогает России
Тегеран является соучастником агрессии России против Украины, ведь передает РФ "шахиды" и учит оккупантов руководить дронами, заявили в ОП.
Так руководитель ГУ МО Кирилл Буданов рассказал, что Россия получила от Ирана 1700 беспилотников и заказала новые партии.
Представитель Белого дома Джон Кирби заявил о непосредственном участии Ирана в войне против Украины. По информации США, иранцы в Крыму работают инструкторами и работниками технической поддержки при запуске "шахидов".
Ранник ОП Алексей Арестович сказал, что Украина знает об иранцах в Крыму и ВСУ даже дважды наносили по ним удары.
Иранских инструкторов, помогающих россиянам запускать дроны, заметили также и в Белоруссии.
Спикер Воздушных сил Юрий Игнат сегодня сообщил, что Россия планирует доставить к северным границам иранские баллистические ракеты, против которых у Украины нет эффективной защиты. По его словам, для Украины баллистические ракеты несут большую угрозу.
В середине октября The Washington Post сообщило, что Иран планирует передать России баллистические ракеты. В Главном управлении разведки подтвердили эту информацию и заявили, что РФ уже в этом месяце может применить иранские ракеты дальностью 700 км.