В оккупированном Краснодоне в Луганской области мощный "прилет": попадание в склад армии РФ

После попадания начался сильный пожар.
Во временно оккупированном Краснодоне в Луганской области раздался мощный взрыв. После чего началась детонация боеприпасов.
Об этом на своей странице в соцсети написал блоггер Денис Казанский.
“В оккупированном Краснодоне ракетным ударом поражен большой состав боекомплекта российских оккупантов. Это глубокий тыл, граница Луганской области с Россией”, — подчеркнул блогер.
После попадания начался сильный пожар, слышна повторная детонация боеприпасов. Местные жители говорят, что въезд в город перекрыт.
Напомним, что во временно оккупированных Ровеньках в Луганской области вечером 10 мая произошел "прилет" по нефтебазе оккупантов.
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