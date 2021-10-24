В оккупированном Крыму ежедневно обновляется рекорд заражения коронавирусом

Такие данные фиксируют без учета инфицирования в рядах российских военных и спецслужб.

В оккупированном Крыму за минувшие сутки обнаружили 649 случаев заражения коронавируса. Это максимальное количество с начала пандемии.

Об этом сообщает так называемое "министерство здравоохранения" полуострова подконтрольное Кремлю.

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И эта цифра больше, чем было накануне, когда также был установлен предыдущий рекорд — 638 случаев. В целом такие высокие цифры на оккупированной территории фиксируют с начала октября.

Отмечается, что общее количество заболевания достигает почти 92 тысяч. С начала пандемии умерло около 2900 человек.

Такие цифры заставляют усиливать карантин. С 25 октября в регионе запретили проведение экскурсий для групп свыше 10 человек, а жителям старше 65 лет обязали не покидать свои дома, введены обязательные QR-коды и ПЦР-тесты для заселения в гостиницы и санатории, посещение баров и кафе, а также ряде организаций и учреждений.

Подчеркиваем, что данные оккупантов в Крыму и Севастополя о заболеваемости коронавирусом не подтверждены международными организациями и другими независимыми источниками. Правозащитники утверждают, что эта статистика существенно занижена, поскольку не отражает многих важных факторов, включая инфицирование в рядах российских военных и спецслужб.

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