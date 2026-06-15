В оккупированном Крыму горит военный аэродром: что известно

Дым от пожара после взрыва / © Крымский ветер

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Системная работа украинских защитников по деоккупации Крыма продолжается: на южном направлении под плотным огневым контролем находится вся логистика оккупантов. Очередным подтверждением этой стратегии стало возгорание на вражеском военном аэродроме «Гвардейское», расположенном на временно оккупированном полуострове.

Об этом представитель Украинской добровольческой армии Сергей Братчук рассказал в эфире Radio NV.

Братчук отметил, что из-за ударов по логистике, в частности по Чонгару, враг ищет окольные пути, враг вчера признал, что второстепенные дороги тоже контролируют Силы обороны.

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«Сегодня трасса под контролем, если мы говорим о Симферополе-Ростове. Кстати, там участок Мариуполь-Новоазовск сегодня — там произошли определенные действия Сил обороны», — сказал он.

Братчук отметил, что, согласно спутниковым снимкам, на аэродроме «Гвардейское» — пожар, по предварительным данным — «прилетело» на технические площадки, где готовится к вылету боевая авиация. Эксперт напомнил, что ранее на этом аэродроме были уничтожены места хранения “Шахедов” и “Гераней”, которые на юге терроризируют население, уничтожают гражданскую инфраструктуру и тому подобное.

Как отметил представитель УДА, сейчас Крымский фронт «чрезвычайно активен» и, вероятно, со временем зоны огневого контроля будут увеличиваться.

«Такие события приближают самое главное — должны повлиять, надеюсь через несколько недель мы это увидим, — на способности российских окупантов так интенсивно вести боевые действия, в частности, в южной операционной зоне. Относительно Крыма — оттуда еще „Цирконы“ летели сегодня на столицу», — подчеркнул Братчук.

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Украина отрезает Крым — последние новости

Напомним, на оккупированном Россией полуострове Крым в ночь на 12 июня звучали взрывы. В частности, они были слышны в Нижнегорском, Красногвардейском районах, в районе аэродрома «Саки», а также в Симферополе.

По данным Института изучения войны (ISW), Украина разрушает главные маршруты российской армии к аннексированному Крымскому полуострову. Украинские силы продолжают блокировать несколько мостов, поддерживающих наземные линии связи и соединяющие оккупированную территорию Херсонской области с Крымом.

Ранее мы писали о том, что ВСУ устроили оккупантам в Крыму тотальный «логистический локдаун», перерезав все сухопутные пути. Командующий СБС Роберт «Мадьяр» Бровди заявил о скорой изоляции полуострова.

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