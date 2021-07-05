В оккупированном Крыму из-за ливней подтопило более ста объектов

Ночью в зоне подтоплений будут дежурить спасатели, так как к утру снова ожидаются дожди.

Более ста объектов, большинство их которых жилые людей, подтопило в Бахчисарайском районе оккупированного Крыма после ливней.

Об этом заявил "вице-премьер" аннексированной "республики" Евгений Кабанов, — пишет "Интерфакс".

"Выявлено 108 объектов в зоне подтопления. Из них 104 - жилые, пять индивидуальных домов восстановлению не подлежат, они полностью разрушены. Четыре объекта - это нежилые помещения: пожарная станция, психоневрологический диспансер и два коммерческих объекта", — сказал он.

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По его словам, ночью в зоне подтоплений будут дежурить 60 спасателей и 11 единиц техники, так как к утру снова ожидаются дожди. К восстановительным работам приступят сто человек и 18 единиц техники.

По информации "властей", сейчас жизни и здоровью местных жителей ничего не угрожает. Электроснабжение всех абонентов должны восстановить. Из психоневрологического интерната около 30 пациентов эвакуировали, лежачих перенесли на верхние этажи.

Очередные ливни начались в оккупированном Крыму в ночь на воскресенье. Около 6 тысяч абонентов в разных муниципалитетах остались без электричества.

Напомним, в течение 16-18 июня из-за сильных осадков были подтоплены Ялта и населенные пункты восточного Крыма. Пришлось эвакуировать почти 1800 человек. Убытки от этих паводков оценили в 200 млн российских рублей (около 100 млн грн). На ликвидацию последствий из резервного фонда уже направили больше 161 млн рублей.

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