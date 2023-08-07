Категория
Украина
Live
Язык сайта
Українська версія
Язык сайта
In English

В оккупированном Крыму количество туристов сократилось почти наполовину

Автор
Кристина ГоловчакКристина Головчак
Дата публикации
Просмотры
575
Время на прочтение
1 мин
Поделиться:
WhatsApp
Viber
В оккупированном Крыму количество туристов сократилось почти наполовину

Во второй половине июля в оккупированном Крыму количество туристов сократилось на 45%.

Также снизилась стоимость отдыха на 15–20%.

Во второй половине июля в оккупированном Крыму количество туристов сократилось на 45% по сравнению с первой половиной месяца.

Об этом рассказала коммерческий директор туроператора "Алеан" Оксана Булах, пишет "Коммерсантъ".

По ее словам, также снизилась стоимость отдыха в оккупированном Крыму на 15-20%, в то же время гостиницы на полуострове в среднем загружены на 50-60%.

Коммерческий директор гостиницы Ribera Resort & SPA Елена Печерица считает, что основная причина снижения спроса на отдых в Крыму транспортные ограничения, а также психологический страх семей с детьми.

Напомним, утром 7 августа в порту временно оккупированной Феодосии, Крым, слышны звуки стрельбы.

Читайте также:

Дата публикации
Просмотры
575
Поделиться:
WhatsApp
Viber
Следующая публикация