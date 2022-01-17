В оккупированном Крыму на трассе "Таврида" сгорел российский бронетранспортер: видео

В оккупированном Крыму на трассе "Таврида" сгорел российский бронетранспортер: видео

ЧП произошло во время движения в колонне на военных учениях.

В понедельник, 17 января на автотрассе "Таврида" в оккупированном Россией Крыму загорелся бронетранспортер БТР-82 Вооруженных сил РФ.

Об этом сообщает Telegram-канал ЧП. Крым".

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ЧП произошло в районе села Ароматное, что в Белогорском районе Автономной Республики Крым.

По словам очевидцев, бронетранспортер во время учений двигался в колонне военной техники в направлении Керчи, когда его неожиданно охватило пламя.

На место происшествия выехали спасатели, потушившие огонь. Российские солдаты успели вовремя убежать из горящей бронемашины, в результате пожара никто не пострадал.

Вероятной причиной воспламенения называют проблемы с проводкой.

Напомним, ранее в незаконно аннексированном украинском Крыму начались военные учения РФ с участием береговых противокорабельных ракетных комплексов "Бал" и "Бастион".

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