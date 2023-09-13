В оккупированном Крыму начали массово увольняться полицейские-предатели: при чем здесь Украина

Коллаборанты боятся, что им не засчитают стаж во время работы в украинских правоохранительных органах.

В оккупированном Крыму начали массово писать рапорты на увольнения полицейские, работавшие в правоохранительной системе Украины, однако после 2014 года изменили нашему государству и перешли на службу к оккупантам. Уже поданы сотни рапортов на увольнение.

Об этом пишут российские пропагандистские телеграмм-каналы.

Пропагандисты пишут, что в оккупированном Крыму за последний месяц несколько сотен полицейских написали рапорты на увольнение. Они боятся того, что Украина расторгла договор с СНГ о "порядке пенсионного обеспечения и государственном страховании работников внутренних дел". Полицейские предатели считают, что теперь их стаж в России от 23 сентября будет считаться с 2014 года, а потому массово увольняются, чтобы выйти на пенсию.

Страна-оккупант пытается успокоить коллаборантов тем, что "Путин им гарантирует пенсию", однако мало кто в это верит.

Скриншот по пропагандистскому телеграмм-каналу. Осторожно, пропаганда!

Напомним, в Крыму сжигают флаги российских оккупантов.

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